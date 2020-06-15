В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтвержден один новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки на COVID-19 заболел один человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил.

"За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ”. Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - отметили в командовании.

Сообщается, что в настоящее время в Вооруженных силах болеет 172 человека на COVID-19. За время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев зафиксировано 4.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 467 человек, в 89 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

Как сообщалось, по состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.