В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки на COVID-19 заболел один человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил.
"За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ”. Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - отметили в командовании.
Сообщается, что в настоящее время в Вооруженных силах болеет 172 человека на COVID-19. За время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев зафиксировано 4.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 467 человек, в 89 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.
Как сообщалось, по состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.