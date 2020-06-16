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Задержание активистов во время акции в поддержку Стерненко: составлены админпротоколы

Задержание активистов во время акции в поддержку Стерненко: составлены админпротоколы
Обновлено 00:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
На пятерых человек, задержанных возле Шевченковского райсуда, составлены админпротоколы.

За противоправные действия возле Шевченковского районного суда города Киева на пятерых участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко составлены административные материалы. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции Киева.

"По словам Андрея Крищенко, на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Крищенко рассказал, что пять мужчин были доставлены в районное управление полиции. Одного задержали за то, что он конфликтовал с журналистом телеканала, а других - за препятствование работе полиции.

"Кроме этого, по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда мной назначено служебное расследование. На время его проведения двух полицейских отстранено от исполнения служебных обязанностей. Мы уже обратились к представителям СМИ с просьбой предоставить фото и видео этого события, что поможет объективному и всестороннему проведению служебной проверки. Результаты проверки мы направим в Государственное бюро расследований", - рассказал Крищенко.

Также по его словам, начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

"Будем изучать материалы, после чего сможем действия человека, который препятствовал журналистам, квалифицировать в уголовной плоскости", - сказал Крищенко.

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Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook, что вышел из райотдела ветеран войны Александр Кирьяков.

"Александр Кирьяков ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!" - написала она.

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Добавим, что правоохранителей, которые избили под Шевченковским районным судом столицы участника акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, отстранили.

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Все по теме:

Суд, Нацполиция, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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