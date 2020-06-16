Карантин в Украине: детские лагеря решили пока не открывать

В правительстве сообщили, что заражение и распространение коронавирусной инфекции не разрешает открыть детские оздоровительные лагеря.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года. Об этом сообщает пресс-службу правительства.

"Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании, состоявшемся сегодня под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года", - говорится в сообщении.

Указано, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

"В том числе мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19", - отметил Максим Степанов.

По его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины. К тому же в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что 22 июня можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, 75% тех детей, которые должны быть оздоровлены в этом году - это дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.

"Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная кампания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране", - добавила Марина Лазебна.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов объяснил, как будут увеличивать количество общественного транспорта.