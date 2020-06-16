Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление

В скором времени украинские граждане смогут совершать авиаперелеты на Балканы.

Об этом в эксклюзивном интервью пресс-службе офиса почетного Консула Украины в Хорватии рассказала коммерческий директор авиакомпании WINDROSE Ольга Толстихина.

"Мы планировали начать регулярные рейсы в Любляну с 30 апреля, а в Загреб со 2 июня, но осуществлению этих планов помешала глобальная пандемия коронавируса. После ослабления карантина мы в этом сезоне оставили только Любляну. Рейсы самолетами Embraer E145 будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Уже открыта продажа билетов. Загреб планируем запустить через год", — заявила Толстихина.

В то же время дипломаты, ссылаясь на информацию коммерческого директора WINDROSE, сообщают что чартерная программа в Хорватию стартует уже с начала июля.

"Первыми станут рейсы: — 04.07.2020. Киев-Пула-Киев 7W771 Киев-Пула KBP-PUY 12:00-13:25 7W772 Пула-Киев PUY-KBP 14:25-17:40 — 05.07.2020. Киев-Сплит-Киев 7W763 Киев-Сплит KBP-SPU 15:20-16:50 7W764 Сплит-Киев SPU-KBP 17:50-21:15", — отметили в консульстве.

Почетный Консул Украины в Хорватии Ивица Пирич со своей стороны проинформировал, что столь оперативное решение по возобновлению авиасообщения между Украиной и Хорватией стало возможно благодаря взаимным усилиям двух дружественных стран.

"Хорватия одной из первых в Европе преодолела пандемию коронавируса. В июне не было зарегистрировано новых случаев COVID-19 и сейчас страна имеет одну из лучших эпидемиологических ситуаций в Евросоюзе. Благодаря этому Хорватия является одним из самых безопасных туристических направлений. Граждане Украины могут прибыть в Хорватию имея туристический ваучер без ограничений. По деловым поездкам также нет препятствий если они подтверждаются соответствующим бизнес-приглашением", — сказал он.

Стоит отметить, что в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой подписания с Евросоюзом, совет котрого в первом полугодии возглавляет Хорватия, соглашения о совместном авиационном пространстве. Оно могло состоятся во время саммита "Восточного партнерства". Однако его формат был изменен на проведение 18 июня видеоконференции с центром в Загребе.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров "Восточного партнерства", где будет отстаивать дальнейшую интеграцию с ЕС.