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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 июня.

Дорофеев день

В этот день чествуют священномученика Дорофея Тирского, жившего в 3-4 веках. Дорофей служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане он скрывался от язычников; вернуться в Тир епископ смог только после того, как на трон взошел император Константин, издавший Миланский эдикт.

Такое название получил документ, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи. Дорофей управлял своей епархией около 50 лет. Однако ему не суждено было умереть от старости: в период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

Святой Дорофей считается автором "Синопсиса" — собрания сказаний о житии пророков и апостолов. В нем содержится один из вариантов списка апостолов от семидесяти (так принято называть учеников Иисуса Христа, а также их непосредственных учеников; считается, что они были избраны в последний год земной жизни Спасителя).

На Киевской Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — "воробьиные". Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: "Не мудрен сон на Дорофея, да вещий". Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

День участкового инспектора полиции в Украине

Ежегодно 18 июня на Украине отмечается профессиональный праздник — День участкового инспектора полиции, который был установлен в 2004 году приказом министра внутренних дел Украины.

Участковый инспектор полиции — тот человек, который отвечает за поддержание правопорядка во вверенных ему районах и населенных пунктах, защищает права, интересы, жизнь и достоинство граждан, занимается профилактикой и раскрытием преступлений и правонарушений. Он должен не только владеть профессиональными навыками, но и быть хорошим психологом, обладать такими человеческими качествами, как порядочность, чуткость, умение выслушать человека, разобраться в сути проблемы и оказать квалифицированную помощь. Ведь за его работой стоит множество человеческих судеб.

Участковый инспектор — "боец первого фронта". Понятие "нормированный рабочий день" — не для него. Люди со своими проблемами идут к нему в любое время суток. Участковому инспектору едва ли не ежедневно приходится рассматривать заявления и сообщения граждан, задерживать злоумышленников, выявлять наркоманов, раскрывать преступления, составлять административные протоколы. Он вынужден держать на контроле каждую неблагополучную семью, отвечать за всех ранее судимых и психически больных, проживающих на вверенном ему участке.

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Отдельная тема — работа участкового инспектора полиции в сельской местности. Чаще всего он является единственным представителем органов внутренних дел на селе, обслуживая к тому же в среднем по пять-шесть населенных пунктов.

Международный день паники

Весьма необычный на первый взгляд праздник отмечается ежегодно 18 июня во всём мире. Он не имеет официального статуса, однако информация о нём всё устойчивее распространяется на просторах Интернета. Он носит название Международный день паники (International Panic Day).

Впервые услышав такое необычное название праздника, человек может всерьёз озадачиться в попытке понять, что же празднуется в этот день. Вроде бы, паника – психологическое состояние, способное вызывать у человека неоднозначные, неконтролируемые поступки и действия, которые трудно проанализировать. Последствия же этих поступков и действий также могут быть непредсказуемы. Состояние человека, поддавшегося панике, сродни состоянию аффекта. Каждый человек слышал фразу: "Не поддавайтесь панике". В условиях чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их масштаба паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем, а последствия её подчас бывают не менее серьёзными, чем последствия тех обстоятельств, что её вызвали.

Вот тут и рождается закономерный вопрос: "И что же мы отмечаем в Международный день паники?". Казалось бы – парадокс. Но тут в дело вмешались психологи, которые, не отвергая отрицательных последствий паники, заявили, что систематическое стремление её избегать, так же как и постоянное стремление "держать себя в руках", является источником стресса. С этой целью они рекомендовали хотя бы раз в году позволять себе впадать в состояние паники по поводу той или иной причины, начиная с глобальных проблем современности и заканчивая личными проблемами. Цель: "выпустить пар" и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

Знаменательные события в истории: 17 июня 2020 года

Международный день паники – это своего рода психологический тренинг, который предлагается каждому, кто испытывает чувство усталости от жёсткого самоконтроля над собственными фобиями. В ходе сознательного проявления слабости, человек с высокой долей вероятности оказывается способен переосмыслить своё отношение к собственным страхам и стрессообразующим факторам, порой воспринимая их даже с юмором.

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Традиции, Приметы, Праздники, Дорофеев день, День участкового инспектора полиции в Украине, Международный день паники.

Автор:

Телеграф
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