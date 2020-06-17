Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

"По состоянию на 10:00 17 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 215 человек, летальных случаев - 4.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 69 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская и Ровенская области - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали два коронавирусных антирекорда.
Как сообщалось ранее, в Украине уже более 33 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 758.