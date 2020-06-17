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Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
10:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано еще пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 142 человека.

"По состоянию на 10:00 17 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 215 человек, летальных случаев - 4.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 69 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская и Ровенская области - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали два коронавирусных антирекорда.

Как сообщалось ранее, в Украине уже более 33 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 758.

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Украина, ВСУ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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