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Адаптивный карантин: Кабмин обновил механизм ограничительных мер

Адаптивный карантин: Кабмин обновил механизм ограничительных мер
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua
Правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантина. Решения об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидемической ситуации.

Cоответствующее решение принято сегодня на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 17 июня.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях сообщил, что правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантинных ограничений.

Они могут устанавливаться относительно:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

  • работы метрополитена;

  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

  • посещения заведений дошкольного образования;

  • работы учреждений культуры, фитнес-центров и спортзалов; деятельности учреждений питания.

По словам главы правительства, регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором имеется один из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%;

  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

17 июня, продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

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Кабмин, Карантин, Денис Шмыгаль, Covid-19.

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Телеграф
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