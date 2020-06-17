Адаптивный карантин: Кабмин обновил механизм ограничительных мер

Правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантина. Решения об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидемической ситуации.

Cоответствующее решение принято сегодня на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 17 июня.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях сообщил, что правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантинных ограничений.

Они могут устанавливаться относительно:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения заведений дошкольного образования;

работы учреждений культуры, фитнес-центров и спортзалов; деятельности учреждений питания.

По словам главы правительства, регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором имеется один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

17 июня, продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.