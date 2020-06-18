В Минздраве оценили вероятность возвращения страны к жесткому карантину

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.

Несоблюдение действующих карантинных ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом и, как следствие, усилению карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию РБК-Украина, опубликованном в четверг, 18 июня.

"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема", - сказал он.

По словам главного санврача, возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.

"Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - резюмировал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

Напомним, ранее Кабмин обновил механизмы для усиления карантина. Продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты, отметил премьер Денис Шмыгаль.