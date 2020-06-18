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ГПУ закрыла три дела, в которых фигурировал Порошенко

ГПУ закрыла три дела, в которых фигурировал Порошенко
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Генеральный прокурор Украины рассказала, какие производства, в которых фигурировал экс-глава украинского государства, были закрыты.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.

Об этом она заявила на брифинге.

"На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия - эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления", - сказала она.

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Генпрокурор уточнила, что эти производства ранее были внесены в ЕРДР по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Она также подтвердила, что существует производство относительно разжигания межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

"Почему она (информация об этом деле - ред.) всплыла сегодня - мне неизвестно", - уточнила Венедиктова.

В то же время она отметила, что "у нас тысячи производств фактовых есть, и что касается Порошенко, их там до 20".

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Венедиктова подчеркнула, что "никто в нашей стране не должен открывать производство, чтобы осуществлять политическое давление".

"Но если есть дела, и их много, их надо либо закрывать, либо идти с ними в суд, и пусть суд решает, выносит по ним решения, и это правильно, демократично, это правовое государство", - отметила генпрокурор.

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ГПУ, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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