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Можно ли во время карантина проходить профмедосмотр

Можно ли во время карантина проходить профмедосмотр
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, можно ли во время карантина проходить профмедосмотр и могут ли этого требовать.

На время действия карантина в Украине была приостановлена норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам, а сами медосмотры - запрещены. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотра, еще была приостановлена норма, требующая прохождения медосмотров за профпризнаками. Чтобы опять же - не повышать уровень инфицирования. В тех обязательных случаях, где нужно проходить медосмотр - его проходить не нужно", - ответил Степанов на вопрос, можно ли в период карантина проходить профессиональный медосмотр и могут ли этого требовать.

Напомним, что Минздрав инициирует усиление контроля за соблюдением карантина из-за антирекордов COVID-19.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки COVID-19 заболел 921 человек. Из них 64 ребенка, а также 161 медработник.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Медосмотр, Максим Степанов, Профмедосмотр.

Автор:

Телеграф
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