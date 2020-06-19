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Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19

Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: пресс-центр МОЗ
Минздрав будет инициировать усиление карантина после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 за последние дни. В частности предлагается усилить контроль в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

Сегодня, 19 июня, глава МОЗ Максим Степанов на брифинге заявил, что Минздрав собирается инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах после увеличения количества заболевших коронавирусом в Украине за последние дни.

"Сегодня мы будет инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными заведениями условий карантина. А именно, речь идет о транспорте, которым пользуются люди. Приезжают, абсолютно не надевая маски, не пользуются средствами защиты. Речь идет о некоторых супермаркетах, в которых перестали полностью соблюдать социальную дистанцию, не пользуются масками", - подчеркнул Степанов.

Жесткие карантинные меры вводятся в отдельных регионах в условиях адаптивного карантина.

"Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе, например, ночных клубов. …Мы не можем играться со здоровьем украинцев", - отметил Степанов.

Глава Минздрава напомнил украинцам о необходимости носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Также в пресс-службе Минздраве добавили, что за две недели статистика по 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла больше чем вдвое. В министерстве заявили, что ситуация крайне серьезная.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили еще 921 новый случай заражения коронавирусом. Вчера, 18 июня, в Министерстве здравоохранения сообщили о 829 новых случаях COVID-19. 

17 июня на заседании правительства было принято решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Карантин в Украине.

Автор:

Телеграф
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