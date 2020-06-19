Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19
Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19
Фьюри не включил Кличко в топ-5 величайших супертяжей в истории
Фьюри не включил Кличко в топ-5 величайших супертяжей в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня

ПЦУ о деле из-за получения Томоса: Это преследование и давление на церковь и верующих

ПЦУ о деле из-за получения Томоса: Это преследование и давление на церковь и верующих
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Укринформ
Киевская Митрополия Православной Церкви Украины считает открытие производства за "разжигание религиозной розни" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью преследованием и давлением на церковь и прихожан.

Существование расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших деяния, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ, препятствует международному признанию церкви.

Об этом говорится в заявлении Православной церкви Украины.

"То, что такое "расследование" было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, может быть оценено Киевской митрополией Православной церкви Украины не иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию Православной церкви Украины, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это "расследование" стоит в ряду целого ряда подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

ГПУ закрыла три дела, в которых фигурировал Порошенко

"Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего Поместного собора 15 декабря 2018 г. прекратила отдельное существование как религиозное объединение, создав вместе с другими ветвями украинского православия единую поместную православную церковь Украины. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как от якобы отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права ", - отмечается в документе.

В ПЦУ отмечают, что государство согласно закону обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.

Как сообщалось, экс-президент Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство - относительно разжигания религиозной розни путем получения Украиной Томоса.

Впоследствии Государственное бюро расследований подтвердило, что осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, совершивших деяния, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, УПЦ КП, Томос, ПЦУ, Дело Порошенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
03 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
04 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
05 Илон Маск о романе с Эмбер Херд и Карой Делевинь: "Жизнь слишком коротка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода резко испортится - объявлено штормовое предупреждение
Дожди, грозы и град: погода резко испортится
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
Звезда &quot;Белого солнца пустыни&quot; Галина Дашевская трагически погибла
Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь