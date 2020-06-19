ПЦУ о деле из-за получения Томоса: Это преследование и давление на церковь и верующих

Киевская Митрополия Православной Церкви Украины считает открытие производства за "разжигание религиозной розни" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью преследованием и давлением на церковь и прихожан.

Существование расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших деяния, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ, препятствует международному признанию церкви.

Об этом говорится в заявлении Православной церкви Украины.

"То, что такое "расследование" было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, может быть оценено Киевской митрополией Православной церкви Украины не иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию Православной церкви Украины, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это "расследование" стоит в ряду целого ряда подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

"Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего Поместного собора 15 декабря 2018 г. прекратила отдельное существование как религиозное объединение, создав вместе с другими ветвями украинского православия единую поместную православную церковь Украины. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как от якобы отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права ", - отмечается в документе.

В ПЦУ отмечают, что государство согласно закону обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.

Как сообщалось, экс-президент Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство - относительно разжигания религиозной розни путем получения Украиной Томоса.

Впоследствии Государственное бюро расследований подтвердило, что осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, совершивших деяния, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.