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В академии СБУ подтвердили вспышку COVID-19

В академии СБУ подтвердили вспышку COVID-19
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
У курсантов Национальной академии СБУ выявлен коронавирус, их состояние удовлетворительное.

В Национальной академии Службы безопасности Украины зафиксирована вспышка заболевания COVID-19. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отвечая на вопрос, действительно ли в Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка COVID-19 в пресс-центре отметили: "Мы подтверждаем, что есть такие случаи".

"Ситуация контролируется, о количестве сообщить не могу. В Министерство здравоохранения мы передаем всю информацию о заболевших", - добавили в СБУ.

Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.

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СБУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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