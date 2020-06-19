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Пятница, 19.06.2020
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Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина

Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
20:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения. Постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 июля, также в постановлении предусмотрены изменения рабочего времени в государственных учреждениях.

"На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины в 10 часов", - говорится в документе.

Среди прочего, постановлением установлено, что на период действия карантина запрещается:

- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

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- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

-  посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия: в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также в подтверждении квалификации моряков, проведении подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и в проведении подготовки судоводителей малых / маломерных судов;

- деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;

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- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также отмечается, что перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.

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Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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