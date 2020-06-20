Эпидемия: в Украине 10 регионов не готовы к ослаблению карантина

Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, за последние сутки ситуация улучшилась в Харьковской области, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
Киев - 13,95;
Винницкая область - 16,71;
Волынская область - 37,72;
Житомирская область - 16,32;
Закарпатская область - 38,77;
Ивано-Франковская область - 20,91;
Львовская область - 40,66;
Ровенская область - 41,55;
Тернопольская область - 23,12;
Черновицкая область - 44,27.
Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.
Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.
Как сообщалось, с 22 июня в Украине вступают новые правила оценивания готовности региона к снятию карантинных ограничений, согласно которым ужесточить карантин могут в отдельно взятом населенном пункте.
Также сообщалось, что за последние сутки в Украине выявили 841 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных близится к 36 тысячам.