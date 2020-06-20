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Суббота, 20.06.2020
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Минсоцполитики: выплаты семьям врачей, погибших из-за COVID-19, начнутся на следующей неделе

Минсоцполитики: выплаты семьям врачей, погибших из-за COVID-19, начнутся на следующей неделе
14:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
На следующей неделе начнутся выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной болезни.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

 Об этом на совещании с Президентом Зеленским сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Офиса Президента.

Как ранее сообщал Президент Зеленский, Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19.

Зеленский о карантине: Если учреждения не соблюдают меры безопасности, то должны нести за это ответственность

Как сообщалось ранее, "Пандемия коснулась всех нас": в НАТО рассказали, как самолеты "Антонова" помогли странам Альянса.

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Украина, Минсоцполитики, Медики.

Автор:

Телеграф
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