Минсоцполитики: выплаты семьям врачей, погибших из-за COVID-19, начнутся на следующей неделе

На следующей неделе начнутся выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной болезни.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Об этом на совещании с Президентом Зеленским сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Офиса Президента.

Как ранее сообщал Президент Зеленский, Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19.

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