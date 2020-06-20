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Транзит из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны": в ГПСУ рассказали детали

Транзит из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны": в ГПСУ рассказали детали
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ
Граждане, приезжающие в Украину из стран с благополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, считаются гражданами из страны "зеленой зоны" даже если они транзитом пересекали страну "красной зоны".

Начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк на своей странице в Facebook рассказал, что если гражданин едет из страны "зеленой зоны" транзитом через страну "красной зоны", например, летит из Германии – это "зеленая" страна, через Беларусь – это "красная страна", и потом прибывает в аэропорт "Борисполь" (Украина), то считается, что этот гражданин из "зеленой" страны.

"Поэтому во время пересечения границы с такими лицами будут проводится соответствующие мероприятия, которые предусмотрены для граждан стран "зеленой зоны", - сообщается на сайте МВД Украины.

Перечень стран, которые по показателями заболеваемости Covid-19 отнесены к "красной" и "зеленой" зонам, формирует Минздрав Украины.

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Как сообщалось, во время карантина пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространено заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.

Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.

Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

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Как пояснил на брифинге 17 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, при въезде в Украину обсервацию не должны проходить в случае, если прибывающий не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", или не был там последние две недели.

"Правило обсервации распространяется только на тех, кто пребывал в стране из "красной зоны" в течение некоторого времени, а именно 14 дней", - уточнил Степанов.

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Украина, Карантин, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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