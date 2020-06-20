Транзит из страны "зеленой зоны" через страну "красной зоны": в ГПСУ рассказали детали

Начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк на своей странице в Facebook рассказал, что если гражданин едет из страны "зеленой зоны" транзитом через страну "красной зоны", например, летит из Германии – это "зеленая" страна, через Беларусь – это "красная страна", и потом прибывает в аэропорт "Борисполь" (Украина), то считается, что этот гражданин из "зеленой" страны.
"Поэтому во время пересечения границы с такими лицами будут проводится соответствующие мероприятия, которые предусмотрены для граждан стран "зеленой зоны", - сообщается на сайте МВД Украины.
Перечень стран, которые по показателями заболеваемости Covid-19 отнесены к "красной" и "зеленой" зонам, формирует Минздрав Украины.
Как сообщалось, во время карантина пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространено заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.
Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.
Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.
Как пояснил на брифинге 17 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, при въезде в Украину обсервацию не должны проходить в случае, если прибывающий не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", или не был там последние две недели.
"Правило обсервации распространяется только на тех, кто пребывал в стране из "красной зоны" в течение некоторого времени, а именно 14 дней", - уточнил Степанов.