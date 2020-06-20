Ляшко о коронавирусе: Нам всем тяжело, но мы должны понять и соблюдать прописанные нормы

"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирование. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель – преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело, но мы должны понять и соблюдать прописанные нормы", - сказал Ляшко.
Ляшко отметил, что перед смягчением карантина проходили встречи с ассоциациями различных сфер экономики для общей наработки правил, соблюдение которых обезопасит людей от заражения.
По его словам, противоэпидемические рекомендации прописаны для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, торгово-развлекательных центров.
Одно из ключевых правил: работники, которые приходят в эти учреждения, должны утром пройти термометрию. Посетителей на территорию магазина, торгово-развлекательного центра и т.д. должны допускать, исходя из нормы 1 человек на 10 квадратных метров.
Он также отметил, что, находясь в здании общественного помещения, нужно надевать на лицо маску, которая обязательно должна прикрывать и нос.
Кроме того, нельзя заходить в общественный транспорт, в пригородные электрички без маски на лице. За этим должны следить перевозчики. Автоперевозчики не должны допускать в автобус людей больше, чем предусмотрено техническим паспортом для сидячих мест.
В заведениях общественного питания, которые открыты для посещений внутри заведения, должна придерживаться норма по размещению количества лиц за столом, должны быть обеспечены условия социального дистанцирования: люди за разными столиками должны находиться на расстоянии 1,5 метра. Меню должно быть одноразовым или подлежащим дезинфицирующей обработке.
В каждом из перечисленных заведений должны быть условия для проведения антисептической обработки рук.