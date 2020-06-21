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Врач сообщила, на сколько украинская медицина может справляться с эпидемией

Врач сообщила, на сколько украинская медицина может справляться с эпидемией
03:40 Сегодня Телеграф УНИАН
Предельная граница, до которой медицинская система Украины может справляться с коронавирусом, разнится в зависимости от региона, отметила врач.

Предельная граница, до которой медицинская система Украины может справляться с коронавирусом, разнится в зависимости от региона и определяется двумя показателями – количеством реанимаций и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Такое мнение выразила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, передает «Обозреватель». "Наилучшая ситуация в Киеве, потому что не задействован еще огромный ресурс", – добавила она.

В частности, в столице имеются медицинские учреждения, относящихся к структуре Национальной академии медицинских наук, в том числе Институт сердца и Институт ортопедии и травматологии.

"Там есть реанимации с аппаратами ИВЛ. Они вообще еще не были задействованы", – отметила врач.

Богомолец сообщила о том, что в Национальном техническом университете существует Центр мировой статистики, который может вычислить соответствующую модель для каждого региона Украины – сколько больных потянет регион в зависимости от количества коек в реанимации, количества подключений к кислороду и количества аппаратов ИВЛ.

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Все по теме:

Коронавирус, Ольга Богомолец, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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