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Пообещал повышение зарплат: Зеленский поздравил врачей с Днем медика

Пообещал повышение зарплат: Зеленский поздравил врачей с Днем медика
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и всех медицинских работников с Днем медиков.

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook.

"Сегодня в Украине отмечается День медицинского работника. От всего сердца поздравляю каждого украинского медицинского работника, независимо от категории. Как известных академиков, так и простых врачей, медсестер, медбратьев и водителей "скорой". Для нас вы все лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы", - подчеркнул он.

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В видеообращении президент отметил, что хоть день и не имеет официального статуса, и по его мнению, в действительности является государственным праздником.

Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

По его словам, государство дополнительно увеличит расходы на медицину на 8 млрд гривен. С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов, в зависимости от их категории.

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Президент также напомнил, что ради медиков не следует быть равнодушным к опасности эпидемии, и соблюдать меры безопасности. В частности: носить маски, держать дистанцию, избегать скопления людей.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавірусної инфекции. За сутки подтвердились 735 новых случаев. 8 пациентов за сутки скончались, всего зафиксировано 1002 летальных случая.

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Украина, Медики, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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