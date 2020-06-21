Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 10 областей и Киев

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и город Киев.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МЗ.
Как сообщалось, за сутки в Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек, общее число жертв — достигло 1 тысячи человек.
Напомним, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.