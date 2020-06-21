Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль: Правительство поможет пострадавшим от взрыва в столице
Денис Шмыгаль: Правительство поможет пострадавшим от взрыва в столице
Кораблекрушение у одесского берега: возле затонувшего танкера "Делфи" замечено огромное пятно топлива
Возле затонувшего танкера "Делфи" замечено огромное пятно топлива
Интер активирует клаусулу Сенси
Интер активирует клаусулу Сенси
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 июня

Жара ненадолго отступит: украинцам обещают кратковременное похолодание

Жара ненадолго отступит: украинцам обещают кратковременное похолодание
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay
В понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко, однако во вторник-среду температура снизится. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook

"Понедельник ничего нового в синоптической ситуации не принесет. Дожди, грозы, дожди, грозы. В грозах местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в Украине завтра пока без особых изменений, +26+30 градусов, на западе +23+27 градусов", - сказано в сообщении.

В Киеве 22 июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов.

Во вторник-среду жара ослабеет, температура воздуха снизится до +23+26 градусов.

Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 10 областей и Киев

Диденко отметила, что несущественное похолодание будет кратковременным и во второй половине недели столбик термометра вновь поползет вверх.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
05 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жительница взорвавшегося дома на Позняках: Запах газа очень чувствовался
Жительница взорвавшегося дома на Позняках: Запах газа очень чувствовался
Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ
Ситуация на фронте: ранен военнослужащий ВСУ
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Принцу Уильяму - 38: герцоги Кембриджские порадовали семейными фото в праздничный день
Принцу Уильяму - 38: герцоги Кембриджские порадовали семейными фото в праздничный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь