Жара ненадолго отступит: украинцам обещают кратковременное похолодание

В понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко, однако во вторник-среду температура снизится. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook

"Понедельник ничего нового в синоптической ситуации не принесет. Дожди, грозы, дожди, грозы. В грозах местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в Украине завтра пока без особых изменений, +26+30 градусов, на западе +23+27 градусов", - сказано в сообщении.

В Киеве 22 июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов.

Во вторник-среду жара ослабеет, температура воздуха снизится до +23+26 градусов.

Диденко отметила, что несущественное похолодание будет кратковременным и во второй половине недели столбик термометра вновь поползет вверх.