Песок не привез: Тищенко приехал с "витаминами" на место взрыва дома в Киеве

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме в Дарницком районе Киева, и принес на место трагедии "витаминов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Mariana Pietsukh.

"Тищенко принес витаминов, и пошел советоваться с Аваковым", - написала она, и прикрепила к посту фотографию Тищенко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.