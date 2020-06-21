Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль: Правительство поможет пострадавшим от взрыва в столице
Денис Шмыгаль: Правительство поможет пострадавшим от взрыва в столице
Кораблекрушение у одесского берега: возле затонувшего танкера "Делфи" замечено огромное пятно топлива
Возле затонувшего танкера "Делфи" замечено огромное пятно топлива
Майк Тайсон вызвал на бой лучшего бойца UFC
Майк Тайсон вызвал на бой лучшего бойца UFC
"Солнечные дни": Анна Кошмал продемонстрировала легкий летний образ (Фото)
Анна Кошмал продемонстрировала летний образ (Фото)

Песок не привез: Тищенко приехал с "витаминами" на место взрыва дома в Киеве

Песок не привез: Тищенко приехал с "витаминами" на место взрыва дома в Киеве
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме в Дарницком районе Киева, и принес на место трагедии "витаминов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Mariana Pietsukh.

"Тищенко принес витаминов, и пошел советоваться с Аваковым", - написала она, и прикрепила к посту фотографию Тищенко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

В столице на место взрыва на Позняках прибыли сотрудники СБУ (Фото)

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Николай Тищенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ
Ситуация на фронте: ранен военнослужащий ВСУ
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь