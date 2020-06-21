День медика: Зеленский наградил работников сферы здравоохранения

Президент Владимир Зеленский наградил 122 медицинских работников по случаю их профессионального праздника. Соответствующий указ №241/2020, датированный 19 июня, размещен на сайте Офиса президента.

"За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасения жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Рыженко Сергея Анатольевича - главного врача коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И.Мечникова" Днепропетровского областного совета", - говорится в тексте указа.

Орденом "За заслуги" III степени награждены Валентин Багнюк, Александр Бурсак, Иван Гайда (посмертно), Павел Ганинец, столичный волонтер Денис Герасимович, Леонид Гумен, Виталий Дидык, Сергей Дубров, Северьян Кардава, Иван Клюзко, Петр Кмита, Федор Новиков, Ирина Сирченко, Александр Толстанов, Виталий Шевцов.

Зеленский также наградил орденом "За мужество" III степени Станислава Сидоренко и Святослава Соколика. Отдельно орденом княгини Ольги II степени награждена Наталия Авраменко.

"Наградить орденом княгини Ольги III степени: Голубовскую Ольгу Анатольевну - заведующую кафедрой Национального медицинского университета имени Богомольца, г. Киев; Кобирниченко Юлию Андреевну - начальника клиники лабораторной диагностики Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Украины, полковника медицинской службы; Крамаренко Викторию Викторовну - медицинскую сестру Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, г. Киев; Маслову Людмилу Валентиновну - директор коммунального некоммерческого предприятия "Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом", - говорится в документе.

Орденом Даниила Галицкого награждены Руслан Панасюк и Григорий Прохоренко.

Медалью "За військову службу Україні" награждены медработники Ярослав Магас, Елизавета Мозговая, Александр Хомяк, Елена Шелкайтис.

Медалью за спасенную жизнь Зеленский наградил Ирину Лагоду, Татьяну Сушко, Станислава Шербину.

Медалью "За працю і звитягу" награждены Вячеслав Бушуев, Андрей Власюк, Елена Иваскевич, Андрей Мирошниченко, Андрей Олипер, Татьяна Очеретько, Юлия Пятницкая, Татьяна Решетник, Юрий Сак, Ирина Трофименко, София Черныш, Чехира Виктория.

Зеленский также присвоил ряд почетных званий - заслуженного донора Украины, заслуженного врача, заслуженного работника здравоохранения Украины ряду лиц.

Как сообщалось, в своем поздравлении ко Дню медицинского работника Президент Владимир Зеленский отметил, что подписал Указ о награждении 122 медиков. Эти люди, по его словам, только маленькая часть многотысячной семьи профессиональных и самоотверженных украинских врачей. Зеленский отметил, что ему обидно, что из-за карантина не может наградить их лично.

Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника. Этот профессиональный праздник установлен согласно Указу Президента от 3 июня 1994 года и отмечается каждый год, в третье воскресенье июня.