ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

За сутки 21 июня ВОЗ зафиксировала 183 020 заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, передает BBC.
Наибольшее количество новых случаев - в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия - около 15 тысяч человек.
Число подтвержденных случаев частично является отражением увеличения количества тестирований во всем мире.
Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в мире коронавирусом заражены более 9 млн человек. 470 тыс. умерли, 4 млн 842 тыс. пациентов выздоровели.
В Украине общее число инфицированных составляет 37 241 человек (+681 за сутки). От коронавируса в стране умерли 1012 человек (+10 за сутки), выздоровели 16 642 пациента.