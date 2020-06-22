ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала наибольшее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, большинство новых случаев обнаружили в странах Северной и Южной Америки.

За сутки 21 июня ВОЗ зафиксировала 183 020 заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, передает BBC.

Наибольшее количество новых случаев - в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия - около 15 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев частично является отражением увеличения количества тестирований во всем мире.

Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в мире коронавирусом заражены более 9 млн человек. 470 тыс. умерли, 4 млн 842 тыс. пациентов выздоровели.

В Украине общее число инфицированных составляет 37 241 человек (+681 за сутки). От коронавируса в стране умерли 1012 человек (+10 за сутки), выздоровели 16 642 пациента.