Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений COVID-19
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
11:11 Сегодня Телеграф УНН
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала наибольшее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, большинство новых случаев обнаружили в странах Северной и Южной Америки.

За сутки 21 июня ВОЗ зафиксировала 183 020 заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, передает BBC.

Наибольшее количество новых случаев - в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия - около 15 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев частично является отражением увеличения количества тестирований во всем мире.

Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в мире коронавирусом заражены более 9 млн человек. 470 тыс. умерли, 4 млн 842 тыс. пациентов выздоровели.

В Украине общее число инфицированных составляет 37 241 человек (+681 за сутки). От коронавируса в стране умерли 1012 человек (+10 за сутки), выздоровели 16 642 пациента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
03 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
04 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
05 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь