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Лечение COVID-19: Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона

Лечение COVID-19: Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Данные об эффективности лекарственного препарата дексаметазон в лечении коронавируса пока что считаются предварительными, однако его производство нужно увеличить, заявил на брифинге в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Хотя данные об (эффективности - ИФ) все еще носят предварительный характер, недавнее исследование о том, что дексаметазон обладает спасительным потенциалом для больных тяжелой формой COVID-19 пациентов, дает нам столь необходимую причину праздновать. Следующая задача - увеличить производство, и быстро и справедливо распределить дексаметазон в мире, концентрируя внимание на том, кому он больше всего нужен", - сказал Гебрейсус.

По его словам, препарат не является дорогим, и в мире хватает его производителей. Однако, указал глава ВОЗ, вместе с тем нужно бороться против подделок под этот препарат, которые могут попасть на рынок.

Также Гебрейсус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных коронавирусом или пациентов, находящихся в критическом состоянии.

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"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни, или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.

Дексаметазон является широко доступным препаратом. Его используют с 1960-х годов в качестве противовоспалительного средства для пациентов с артритом и астмой.

Положительное воздействие препарата на больных коронавирусом было выявлено исследователями Оксфордского университета. По словам оксфордского профессора в области новых инфекционных заболеваний Питера Хорби, дексаметазон станет стандартным препаратом для тяжело больных коронавирусом пациентов в Великобритании.

В ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.

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Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал результаты клинических испытаний "существенным британским научным достижением".

Однако ранее американские врачи ставили под сомнение эффективность препарата дексаметазон в лечении коронавируса COVID-19.

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя - ИФ) впечатляющие результаты (испытаний препаратов - ИФ), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявляла директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

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Вакцина, ВОЗ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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