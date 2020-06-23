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Грозовой циклон: в Украине прогнозируют сильные дожди, град и шквалы

Грозовой циклон: в Украине прогнозируют сильные дожди, град и шквалы
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем 13-29° тепла. В западном регионе сильный дожди в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

23 июня в Украине переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (в южной части ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь), в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 18-23°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что в результате продолжение подъема уровней воды в бассейнах Днестра, Прута, Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) Возможно достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозобъектов, автодорог местного значения. В горных районах образование локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

В Киеве 23 июня ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°. На Киевщине ночью ожидается небольшой, днем умеренный, местами значений дождь, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 23 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Циклон усилит дожди, а в течение дня непогода постепенно будет распространяться по стране. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге, а также в Кропивницком, Черкасской, Луганской и Донецкой областях",– говорит она.

Жарче всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.

Дождевая прохлада опустит градуса до +20 .... +22 на Львовщине, Прикарпатье, Волыни и Тернопольщине. Там – холоднее всего.

В Киев 23 июня будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.

По словам Диденко, 24 июня в Украине станет несколько прохладнее. Впрочем, к концу недели погода должна улучшиться, снова станет жарко.

Прогноз погоды на вторник, 23 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +20...+22
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +25...+27
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +26...+28
  • Суммы – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +25...+27

24 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь в восточной части ночью без осадков; температура ночью 14-19°, днем в западных областях 19-24°, в северных 22-27°, на остальной территории 24-29°. 

Прогноз погоды на 24 июня, фото: meteo.gov.ua

25 июня в западных, южных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем на западе страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и столичном регионе 24 июня кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 22-27°. 25 июня без осадков; температура ночью 12-17°, днем 24-29°

Прогноз погоды на 25 июня, фото: meteo.gov.ua

26-27 июня на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза (ночью местами), на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-17°, в южной части до 20°; днем 25-31°, в западных областях 22-28°.

В Киеве и Киевской области 26- 27 июня без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

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Как сообщалось, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9°, что на 0,1° выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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