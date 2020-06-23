Грозовой циклон: в Украине прогнозируют сильные дожди, град и шквалы

В ближайшие дни, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем 13-29° тепла. В западном регионе сильный дожди в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

23 июня в Украине переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (в южной части ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь), в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 18-23°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что в результате продолжение подъема уровней воды в бассейнах Днестра, Прута, Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) Возможно достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозобъектов, автодорог местного значения. В горных районах образование локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

В Киеве 23 июня ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°. На Киевщине ночью ожидается небольшой, днем умеренный, местами значений дождь, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 23 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Циклон усилит дожди, а в течение дня непогода постепенно будет распространяться по стране. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге, а также в Кропивницком, Черкасской, Луганской и Донецкой областях",– говорит она.

Жарче всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.

Дождевая прохлада опустит градуса до +20 .... +22 на Львовщине, Прикарпатье, Волыни и Тернопольщине. Там – холоднее всего.

В Киев 23 июня будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.

По словам Диденко, 24 июня в Украине станет несколько прохладнее. Впрочем, к концу недели погода должна улучшиться, снова станет жарко.

Прогноз погоды на вторник, 23 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +20...+22

Ровно – +21...+23

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27

24 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь в восточной части ночью без осадков; температура ночью 14-19°, днем в западных областях 19-24°, в северных 22-27°, на остальной территории 24-29°.

Прогноз погоды на 24 июня, фото: meteo.gov.ua

25 июня в западных, южных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем на западе страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и столичном регионе 24 июня кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 22-27°. 25 июня без осадков; температура ночью 12-17°, днем 24-29°

Прогноз погоды на 25 июня, фото: meteo.gov.ua

26-27 июня на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза (ночью местами), на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-17°, в южной части до 20°; днем 25-31°, в западных областях 22-28°.

В Киеве и Киевской области 26- 27 июня без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9°, что на 0,1° выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10°.