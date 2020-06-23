День Конституции Украины: когда празднуем и сколько отдыхаем

В конце июня украинцев ожидает приятный сюрприз - три выходных дня подряд. Вся страна будет праздновать День Конституции Украины, этот государственный праздник выпадает на последнее воскресенье этого месяца, 28 июня.

В конце июня 2020 года украинцы получат длинные выходные. Так как, в этом году государственный праздник - День Конституции Украины выпадает на воскресенье, 28 июня, то украинцы будут отдыхать три дня подряд: 27, 28 и 29 июня.

День Конституции Украины - это праздник который не меняет своей даты, и отмечается каждый год 28 июня.

Стоит отметить, что День Конституции Украины - это единственный государственный праздник, прописанный в самой Конституции.

Свою первую Конституцию как независимого государства украинский парламент принял 28 июня 1996 года.

Спикером Верховной Рады тогда был Александр Мороз, депутаты голосовали за отдельные поправки к главному закону страны целую ночь. И только на утро 28 июня после 23-х часов заседания был принят документ и Мороз воскликнул: "Есть Конституция!".

Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

Напомним, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.