День Конституции Украины: когда празднуем и сколько отдыхаем

В конце июня 2020 года украинцы получат длинные выходные. Так как, в этом году государственный праздник - День Конституции Украины выпадает на воскресенье, 28 июня, то украинцы будут отдыхать три дня подряд: 27, 28 и 29 июня.
День Конституции Украины - это праздник который не меняет своей даты, и отмечается каждый год 28 июня.
Стоит отметить, что День Конституции Украины - это единственный государственный праздник, прописанный в самой Конституции.
Свою первую Конституцию как независимого государства украинский парламент принял 28 июня 1996 года.
Спикером Верховной Рады тогда был Александр Мороз, депутаты голосовали за отдельные поправки к главному закону страны целую ночь. И только на утро 28 июня после 23-х часов заседания был принят документ и Мороз воскликнул: "Есть Конституция!".
Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.
Напомним, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.