День государственной службы: Зеленский поздравил госслужащих с профессиональным праздником

В Украине и в мире сегодня празднуют День государственной службы. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.

Сегодня, 23 июня, в Украине и мире отмечается День государственной службы.

Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране с 2003 года. Так как, годом раньше тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал указ № 291/2003, который предписывал ежегодно, 23 июня отмечать на Украине новый праздник — "День государственной службы".

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/277 постановила объявить 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций.

В этот день страны проводят специальные мероприятия для освещения значения государственной службы для жизни общества и ее вклада в процесс развития.

Кроме того, проводятся награждения государственных служащих.

Глава государства поздравил украинских государственных служащих с профессиональным праздником и пожелал, чтобы их работа вызывала уважение и доверие граждан. Соответствующий текст поздравления разместила пресс-служба ОПУ 23 июня.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем государственной службы. Сегодня мы вместе продолжаем строить государственную службу нового образца, которая базируется на принципах профессионализма, добропорядочности и патриотизма", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что именно от госслужащих зависит успех политических, экономических и социальных преобразований в стране.

"Пусть ваша ежедневная работа и в дальнейшем вызывает уважение и доверие граждан. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и ощутимых результатов в профессиональной деятельности", - добавил глава государства.

Как сообщалось, в Украине 19 июня впервые отметили День фермера.

Напомним, в этом годув Украине появился еще один профессиональный праздник - День таможенника. В соответствии с указом президента, его будут отмечать 25 июня.