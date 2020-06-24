Минздрав: В Украине резко выросло число людей с пневмонией

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине резко растет количество людей с пневмонией.

В Украине резко растет количество людей с пневмонией, за предыдущие сутки проверили 958 человек. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я вам приведу еще одну цифру. За минувшие сутки количество новых людей, которых протестировано на пневмонию, составляет 958 человек. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко возрастает. И это все результат, в том числе, нашей легкомысленности", - сказал Максим Степанов.

Напомним, 16 июня больную COVID-19 Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.