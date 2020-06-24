В Пограничной службе диагностировали уже более сотни случаев COVID-19

По состоянию на утро среды, 24 июня, среди военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины зафиксирован 101 случай Covid-19, в том числе 5 случаев подтверждены за минувшие сутки.

За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования пограничников коронавирусной болезнью COVID-19.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно. К сожалению, зафиксирован один летальный случай", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Под контролем медиков также остаются 230 пограничников, которые контактировали с больными.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.