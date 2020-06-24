В ВСУ выявили еще 8 новых случаев заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеют 145 человек.

За сутки в ВСУ подтвердили еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь-1 военнослужащий, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Трое военнослужащих в Киевской области, военнослужащий и работник ВСУ во Львовской области, военнослужащий в Одесской области и по одному работнику ВСУ в Ровенской и Днепропетровской областях находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Всего по состоянию на 10:00 24 июня в ВСУ болеет 145 человек. Выздоровели за время пандемии 284 человека, 5 летальных случаев. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 407 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.