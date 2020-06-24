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Зеленский: Для преодоления последствий паводка может быть нужен не один миллиард

Зеленский: Для преодоления последствий паводка может быть нужен не один миллиард
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны", - заявил в видеообращении Зеленский.

Он обратился ко всем пострадавшим: "Хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое".

Президент также заверил, что отдельно вам будет выделена финансовая помощь.

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"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривень, но эти средства обязательно будут найдены", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в результате сильных ливней в течение 22-23 июня было подтоплено почти 200 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

От стихии погибло три человека. Один пропал без вести.

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В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях из-за наводнения было эвакуировано 389 человек.

В среду 24 июня на Прикарпатье находился Премьер-министр Денис Шмигаль с целью скоординировать работу по преодолению последствий паводков.

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Украина, Наводнение, ОП.

Автор:

Телеграф
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