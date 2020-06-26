День молодежи в Украине 2020: история и дата июньского праздника

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 28 июня.
Стоит отметить, что в это же воскресенье будет отмечаться еще один значимый для украинцев праздник - День Конституции. Он установлен на государственном уровне именно 28 июня.
Свою историю праздник "День молодежи" ведёт с советских времён. Впервые этот праздник отметили в далеком 1958 году. После обретения Украиной независимости, дата праздника сохранилась.
Но этот день для молодых людей - это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.
А вот Международный день молодежи, который был учрежден ООН, отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи - 10 ноября, а Международный день солидарности молодежи - 24 апреля.