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День молодежи в Украине 2020: история и дата июньского праздника

День молодежи в Украине 2020: история и дата июньского праздника
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник - День молодежи, установленный в 1994 году Указом президента Украины Леонида Кравчука № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 28 июня.

Стоит отметить, что в это же воскресенье будет отмечаться еще один значимый для украинцев праздник - День Конституции. Он установлен на государственном уровне именно 28 июня.

Свою историю праздник "День молодежи" ведёт с советских времён. Впервые этот праздник отметили в далеком 1958 году. После обретения Украиной независимости, дата праздника сохранилась.

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Но этот день для молодых людей - это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.

А вот Международный день молодежи, который был учрежден ООН, отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи - 10 ноября, а Международный день солидарности молодежи - 24 апреля.

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Автор:

Телеграф
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