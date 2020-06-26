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В САП рассказали, какая мера пресечения грозит экс-главе Кировоградской ОГА

В САП рассказали, какая мера пресечения грозит экс-главе Кировоградской ОГА
23:37 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Предлагается альтернатива для экс-председателя Кировоградской ОГА - 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании подозреваемым в вымогательстве взятки в сумме 1,8 млн грн председателю одной из облгосадминистраций и должностному лицу этой же ОГА меры пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Да, прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его сообщника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ходатайства об избрании меры пресечения направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Напоминаем, 26 июня правоохранители задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня и его сообщника из ОГА по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили им подозрение. Действия задержанных квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины.

Установлено, что Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго «транша» в сумме 250 тыс. грн.

Балоня президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской ОГА 11 ноября 2019 года.

25 июня 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение.

26 июня Зеленский сообщил, что уволил Балоня.

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Суд, Взятка, САП.

Автор:

Телеграф
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