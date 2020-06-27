МОН: Со следующего года итоговая аттестация по математике обязательная

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09:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Обязательное ВНО по математике, обеспечение качественного изучения математики, открытие Музея науки – эти и другие мероприятия предусмотрены планом проведения Года математического образования в Украине в 2020/2021 учебном году, принятым правительством 25 июня 2020 года.

"Международное исследование PISA-2018 показало, что 36% наших 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике. Одной из инициатив, призванных решить эту проблему, стало объявление учебного года 2020/2021 Годом математического образования. В течение него мы планируем внедрить самые насущные и нужны детям и педагогам новации, а также закрепить мнение о том, что математика нужна каждому из нас в повседневной жизни. Мероприятия Года математики охватят дошкольное, полное общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование", - отметила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

План Года математического образования предусматривает меры, призванные обеспечить равный доступ учащихся к изучению математики и применению современных технологий обучения математике, усовершенствовать ресурсное обеспечение образовательного процесса, повысить мотивацию школьников к изучению математики и ее применение в жизни, популяризировать математическое образование.

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В частности, начиная с мая 2021 года соискатели полного общего среднего образования будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Согласно плану, в течение учебного года 2020/2021 также предусмотрено: увеличить количество учебных часов на изучение математики в Государственном стандарте базового среднего образования; внедрить курсы "Логика", "Математическая логика" в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов; провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей заведений дошкольного образования по применению Легоматематики в образовательном процессе; оснастить школы и профтехы, обеспечивающие получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий; создать каталог образовательных ресурсов по изучению математики; расширить сети математических кружков в заведениях общего среднего и внешкольного образования; организовать математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.

В апреле 2021 года также планируется создать бесплатный математический онлайн-ресурс и разработать соответствующий контент для учеников и учителей математики.

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В течение июня-августа 2021-го планируется организовать летние «математические школы» для учителей и учеников, а на ноябрь запланировано открытие Музея науки.

Год математики был анонсирован в декабря 2019 года во время презентации Национального и Международного отчетов по результатам международного исследования качества образования PISA-2018. 30 января 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об объявлении 2020/2021 учебного года Годом математического образования в Украине".

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Украина, МОН.

Автор:

Телеграф
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