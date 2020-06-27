Очередной миф разрушен: в Минздраве рассказали о "единственном, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски"

Длительное ношение медицинской маски не может привести к интоксикации углекислым газом. Это отмечается на Тelegram-канале Коронавирус-инфо.

"Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта", - отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов постоянно призывают соотечественников придерживаться простых правил: носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.

С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников.

26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.