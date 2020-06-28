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Праздничные выходные: Степанов призывает соблюдать карантин

Праздничные выходные: Степанов призывает соблюдать карантин
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что строгое соблюдение карантинных правил будет способствовать снижению заболеваемости COVID-19. Об этом он сказал на брифинге 28 июня.

"В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, то же самое что происходит в Украине, но они строго придерживаются тех правил, которые установлены. Выполнение этих правил не тяжелое, они очень простые. Ты заходишь в любое помещение: в ресторан, в любое здание, в лифт, и ты просто надеваешь маску. Если ты находишься на улице, заходишь в супермаркет, то, кроме маски, еще пользуешься социальной дистанцией в 1,5 метра и пользуешься антисептиками. Это не трудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией и снижает его существенно", - сказал он.

Министр отметил, что именно соблюдение этих правил, в том числе в европейских странах, влияет на то, что у них нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Во-вторых, в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов. Мы сейчас обращались к нашим контролирующим органам относительно более строгого, более жесткого контроля за соблюдением этих правил. Потому что это очень важно", - сказал он.

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"Если мы будем придерживаться этих очень простых правил, поверьте, мы тоже увидим совсем другие цифры и у нас не будет такого роста коронавирусной болезни", - добавил Степанов.

При этом глава Минздрава призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения во время нынешних праздничных выходных по случаю Дня Конституции.

"Мы традиционно привыкли отмечать праздники в шумных компаниях, на концертах, но в этом году все иначе, у нас есть враг COVID-19. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, и очень прошу: если вы собираетесь куда-то пойти, то пользуйтесь масками, антисептиками и держите социальную дистанцию", - сказал Степанов.

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Как отметил министр, чтобы победить COVID-19 в Украине, нужно минимизировать контакты и по возможности оставаться дома.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине подтверждено 42 982 случая COVID-19, из них 1129 летальных. Выздоровели 18 934 пациента. За сутки зафиксировано 917 новых случаев коронавируса.

При этом в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 - 237 человек.

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Украина, Минздрав, Праздник.

Автор:

Телеграф
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