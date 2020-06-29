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Опрос: Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ

Опрос: Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
С апреля в Украине существенно увеличилось количество тех, кто считает, что Украине не нужно сотрудничать с МВФ, сейчас оно составляет 61%.

Более 60% украинцев считают, что для Украины пока лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ. В июне 24% украинский придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%). 61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты", - сообщили в КМИС.

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Отмечается, что по сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Опрос был проведен с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщалось, большинство украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией, а количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти.

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МВФ, Опрос, КМИС.

Автор:

Телеграф
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