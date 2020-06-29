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На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
20:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
С западной Европы на Украину надвигается атмосферный фронт, он принесет похолодание и сильные дожди. 30 июня пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Во вторник, 30 июня, над территорией Украины окажется атмосферный фронт, который придет с запада.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбук. 

"В Украину придет холодный атмосферный фронт. Он перемещается с западной Европы, сейчас он уже над Польшей. И завтра он принесет в Украину дожди, грозы, местами даже сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Особенно подчеркиваю, что в западных областях Украины ближайшей ночью будут наблюдаться сильные ливни", - сообщает народный синоптик.

Атмосферный фронт в течение дня будет перемещаться по территории Украины в восточном направлении. И уже днем фронт вытянется дождевой полосой от Черниговщины, Киевщины, через центральные области - к Винницкой и Одесской областям. В этих регионах днем 30 июня пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Поваленные деревья и затопленные улицы: на Мариуполь обрушилась непогода

На востоке страны, на Днепропетровщине, в большинстве южных областей - существенные дожди маловероятны. В Херсонской области без осадков.

В Киеве 30 июня днем дождь и гроза, ночью - без осадков.

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Погода, Дожди, Ливни, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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