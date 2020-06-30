Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 1 июля. Завтра отмечают народный праздник Ярилин день, а также День архитектуры в Украине.

Ярилин день

В этот день принято было собирать душистые травы и варить из них чай. Наши предки считали, что такой напиток поможет справиться с самыми разными недугами. Кроме того, в старину 1 июля посвящали богу Яриле. Интересно, что после распространения христианства эта традиция никуда не исчезла, и даже сегодня во многих селах 1 июля проводятся обряды, которые связаны с поклонением Яриле. При этом, традиция даже получила новое толкование. Поговаривали, что середина лета – это время, когда все святые начинают мериться силами с языческим божеством и не могут его победить. Также не существует единого мнения по поводу того, кем был Ярила для славянских народов: богом, который покровительствует солнцу, любви, природы или даже страсти? Говорили, что на Ярилу, 1 июля, все живое в яр приходит – деревья начинают плодоносить.

Праздника Ярилы ждали целый год. Причем, говорили, что в Ярилин день возможны самые невероятные и сверхъестественные явления: на земле, по приметам, могли образоваться дыры, через которые можно было увидеть другую часть света, солнце замедляло свой ход, открывался потусторонний мир. Для того чтобы увидеть все это, согласно народным верованиям, можно заплести 1 июля крепкие березовые ветки в косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Так, например, можно увидеть близких, которые пропали без вести.

Отправлялись 1 июля на покосы, набивали матрасы травой, а по вечерам собирались около костров, водили хороводы и веселились, устраивали игрища, ярмарки, кулачные бои, пляски.

Кроме того, в православной церкви Ярилин день отмечают память мучеников Ипатия, Леонтия и Федула. В этот день обычно отцветала ранняя малина, и зацветал поздний сорт. Крестьяне старались именно сейчас высадить в грунт рассаду цветной капусты. Кроме того, к 1 июля появлялись плоды черной смородины, черники.

День архитектуры Украины

Профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров страны - День архитектуры Украины отмечается ежегодно 1 июля. Он установлен в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.

В указе Президента Украины № 456/95 от 17 июня 1995 года сказано: "Установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля - во Всемирный день архитектуры" (который до 1997 года отмечался 1 июля).

Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов, основанным в 1946 году, после Второй мировой войны, в то время, когда нужно было поднимать из развалин города, восстанавливать предприятия, воссоздавать памятники зодчества. Изначально он отмечался 1 июля, но в 1996 году было решено приурочить празднование Дня архитектуры ко Всемирному дню жилища (World Habitat Day), который отмечается в первый понедельник октября. Это решение принял Международный союз архитекторов на XX Генеральной ассамблее ООН в Барселоне.

Архитектура Украины разнообразна, говорят, что она "озвучена колоколами". Храмовое строительство, история которого - тысячелетие - это "каменная летопись", отражающая взлеты и падения, войны и периоды духовного роста от Киевской Руси до наших лет. Старинные храмы несут черты влияния византийского и романского стилей, готики, барокко и ренессанса. Но в разнообразии школ, эпох и стилей собственное лицо украинского зодчества уникально.

Во многих городах можно видеть старинные здания, соседствующие с шедеврами новой архитектурной мысли. Особенно это заметно в столице - неповторимом Киеве.

В сам же праздник, согласно Указу главы государства, проходит церемония вручения Государственных премий Украины по архитектуре, присуждение которых готовится к этому Дню.