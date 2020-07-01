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Среда, 01.07.2020
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Голубковская об итальянском сценарии развития эпидемии коронавируса в Украине: Хочешь мира - готовься к войне

Голубковская об итальянском сценарии развития эпидемии коронавируса в Украине: Хочешь мира - готовься к войне
Обновлено 01:21 Сегодня Телеграф УНН
Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украине нужно готовиться к тому сценарию, который пережили Италия и США из-за COVID-19, даже если он не наступит. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Я вообще считаю, что как говорят "Хочешь мира - готовься к войне". Поэтому, мы все равно должны готовится к тому сценарию, который пережили Италия и США. Пусть лучше нас он не постигнет, но мы не можем дать, никто в мире не может дать, 100% гарантии, что этого не будет. Поэтому, когда не дай Господь это случится - нам надо элементарно спасать людей", - сказала Ольга Голубовская.

Ранее Голубовская рассказала, какие риски может иметь вакцина от COVID-19 и как их предотвратить.

По состоянию на 9:00 вторника, 30 июня, в Украине зафиксировано 706 новых больных коронавирусной инфекцией Covid-19. Всего за время эпидемии заболело 44 тысячи 334 человека.

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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