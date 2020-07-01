В Украине появится еще один праздник

Ежегодно во второе воскресенье ноября украинцы будут отмечать День виноградаря и винодела.

Кабинет министров учредил День виноградаря и винодела в Украине, который будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

Соответствующий проект указа президента Владимира Зеленского правительство одобрило на заседании.

"На поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник – День виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября", - говорится в указе.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров учредил в Украине День фермера, который ежегодно будет отмечаться 19 июня.