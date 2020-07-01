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В УЗ открыли продажу билетов на 6 поездов дальнего следования

В УЗ открыли продажу билетов на 6 поездов дальнего следования
18:19 Сегодня Телеграф Фото: uz.gov.ua
АО "Укрзализныця" начало продавать билеты на шесть поездов дальнего следования – в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели возобновят курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку", – говорится в сообщении.

Поезд №375/376 Харьков – Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона - с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка отправится со Львова 5 июля, с Новоалексеевки – 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день.

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Поезд №88/87 Ковель – Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно со Львова с 3 июля, из Херсона – с 4 июля.

Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

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Поезд №282/281 Хмельницкий – Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа – через день с 9 июля.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 1 июля запустит ежедневный поезд сообщением Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать до 31 августа.

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Украина, Укрзализныця, Поезд, УЗ.

Автор:

Телеграф
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