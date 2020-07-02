Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 июля. Завтра отмечают народный праздник День Мефодия и день тайной дружбы.

День Мефодия

Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3-4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.

На Киевской Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Существовали и другие приметы — на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

День тайной дружбы

День тайной дружбы отмечается 3 июля 2020 года. Праздник посвящен нестандартным отношениям. Его отмечают люди, которые по каким-либо причинам скрывают свои взаимные интересы.

Тайной дружба становится тогда, когда дружащие не хотят, чтобы об их отношениях узнали окружающие. Такие ситуации чаще возникают в рабочих коллективах, политике, неформальных объединениях. Тайная дружба появляется там, где два и больше человека не согласны с мнением подавляющей части людей, но вынуждены продолжать с ними общаться. Она заводится для общих целей, после достижения которых распадается. Может просто облегчить друзьям нахождение в коллективе с тяжелой моральной атмосферой.

У многих детей есть тайный друг – мальчик или девочка из школы, чье поведение внушает опаску родителям. Несмотря на боязнь наказания, общение между ними продолжается втайне от взрослых. Некоторые замужние женщины и женатые мужчины дружат тайно, чтобы их любимые не ревновали.

Если в окружении человека нет секретных товарищей, то можно втайне дружить с кактусом на компьютерном столе, плюшевым мишкой, который замечательно хранит тайны и секреты, или золотой рыбкой в аквариуме.