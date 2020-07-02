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Четверг, 02.07.2020
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Сколько в Украине медиков заболели COVID-19: данные Минздрава

Сколько в Украине медиков заболели COVID-19: данные Минздрава
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
За все время пандемии в Украине заболело 12 449 медицинских работников. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 63 медработника.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 889 человек, из них 38 детей и 63 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 889 человек, из них 38 детей и 63 медицинских работника. Был госпитализирован 221 человек. Зафиксировано 12 летальных случаев... При этом выздоровели 505 пациентов", - сказал Степанов.

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По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 45887, из них 7257 детей, а также 12 449 медицинских работников. При этом в целом выписаны 20053 человека и 1185 летальных случаев.

В Украине за сутки выявили 889 новых заболевших, что на 225 случаев больше, чем днем ранее. За все время эпидемии зафиксировано 45 887 заразившихся, из которых умерли 1185 человек. Выздоровели 20 053 инфицированных.

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Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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