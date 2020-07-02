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Авиакомпания SkyUp отменит несколько рейсов по Украине

Авиакомпания SkyUp отменит несколько рейсов по Украине
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 5 июля отменит рейсы между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков в связи с коммерческими причинами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн.

"SkyUp меняет расписание внутренних рейсов: из восьми объявленных ранее рейсов продолжатся пять. Отмена рейсов коснется полетов между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полетная программа оптимизируется в связи с запросами украинцев и учитывает опыт предыдущих сезонов.

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"Выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом для SkyUp. Мы хотим, чтобы украинцы могли быстро и за доступные деньги путешествовать в своей стране. Запуск таких рейсов для нас возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы. Ведь недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений. Однако на сегодня международная программа восстанавливается только по трем направлениям. Авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию. Дальнейшие планы по восстановлению международной полетной программы зависят от развития ситуации с распространением пандемии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что украинцы готовы летать по тарифам в ценовом диапазоне 500-800 грн, однако SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн.

"Сохранить такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается. Кроме этого, на готовность украинцев запланировать полет существенно влияют и карантинные ограничения, которые заставляют внедрять новые меры безопасности во время путешествий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отменяются полеты Киев - Львов - Киев: с 06.07 до 15.09, Киев - Харьков - Киев: с 06.07 до 15.09, Харьков - Львов - Харьков: с 05.07 до 15.09.

Также отмечается, что все пассажиры, которые приобрели билеты на указанные выше рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически.

"Возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение недели. Также авиакомпания отправит по электронной почте промокод на 10%-ную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте skyup.aero. Дополнительно обращаться к авиакомпании с запросом на возврат не требуется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, SkyUp Airlines объявила о восстановлении внутренних рейсов с 26 июня.

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Украина, Авиарейсы, SkyUp.

Автор:

Телеграф
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