Цымбалюк в ОБСЕ: до оккупации в Крыму было три тысячи СМИ, после - 232

РФ зачистила информационное поле оккупированного Крыма, сократив количество медиа с 3 тысяч до 232 средств массовой информации, среди которых нет ни одного украинского. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 2 июля.

"На сегодняшний день российская оккупационная власть полностью завершила процесс ликвидации свободы слова в крымском информационном поле. До оккупации Крыма там было около 3000 СМИ. После принудительной перерегистрации "Роскомнадзор" объявил, что зарегистрировал и дал разрешения на работу 232 средств массовой информации, среди которых не было ни одного украинского медиа", - отметил Цымбалюк в своем заявлении в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Представитель Украины также сообщил, что Россия незаконно использует 503 частотных присвоения, которые использовались украинскими телеканалами и радиостанциями для вещания в Крыму.

"Россия украла не только эти 503 частоты для трансляции агрессивной пропаганды против Украины, но и более 500 передатчиков и сотни антенных систем, а также другое оборудование и активы, принадлежащие украинским компаниям - как государственным, так и частным", - подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

Он обратил внимание присутствующих на то, что оккупированный Крым на данный момент отрезан от остального мира, не имея доступа к независимым СМИ и альтернативныхм взглядам. Независимые СМИ на полуострове запрещены и заблокированы. Украинским журналистам и фотографам запрещено посещать Крым, а присутствующих там фрилансеров и гражданских журналистов за обычные репортажи о жизни на полуострове "обвиняют в причастности к терроризму".

"Мы убеждены, что представитель по вопросам свободы СМИ должен уделять больше внимания этим фактам с тем, чтобы они не оставались незамеченными или без адекватной реакции ОБСЕ", - заявил Цымбалюк, обращаясь к присутствующему по видеосвязи Арлему Дезиру.

Отдельно глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание на открытое обращение украинских журналистов Романа Сущенко и Станислава Асеева, освобожденных ранее из российского незаконного заключения. Бывшие пленники Кремля выступили с призывом усилить международное давление и поддержать крымскотатарских журналистов, которых российские власти сейчас незаконно удерживают в тюрьмах. В частности, немедленно должны быть освобождены крымскотатарские гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев.

Учитывая это, украинский дипломат призвал страны-участницы Организации усилить политическое и дипломатическое давление на РФ для обеспечения освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины и их гарантированного безопасного возвращения домой.

"Мы призываем Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ использовать все имеющиеся инструменты для содействия немедленному освобождению украинских гражданских журналистов, а также продолжать заниматься вопросами, связанными с угрозой свободы слова и выражения на оккупированных Россией территориях Украины", - заявил Цымбалюк.

Как сообщалось, Россия в феврале 2014 года оккупировала украинский Крым. 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе оккупационная власть провела псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей Крыма якобы поддержали присоединение полуострова к РФ. Результаты так называемого "референдума" не признали ни Украина, ни Европейский Союз, ни США.