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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 5 июля. Завтра отмечают народный праздник Евсеев день, День работников морского и речного флота и Всемирный день бикини.

Евсеев день

Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.

Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе. 

Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.

Ульянов день: народные приметы и запреты 4 июля

В народе называли именины Евсевия днем встреч. "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать", — говорили люди.

На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

День работников морского и речного флота

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства.

Морской и речной транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств, и в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями.

Завтрашний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.

Всемирный день бикини

Нет купальника, который бы лучше подчеркивал все прелести женской фигуры, нежели бикини!

В своё время его появление в женском гардеробе произвело настоящую революцию – лишь редкие представительницы прекрасного пола осмеливались надеть столь откровенный наряд. За бикини штрафовали, подвергали общественному порицанию, а организации, ратующие за нравственность, призывали запретить их полностью, как порочащие порядочных женщин аксессуары.

И только спустя почти 10 лет после выхода фильма "И Бог создал женщину" с Бриджит Бардо бикини получил "индульгенцию". Сейчас же этот аксессуар стал неотъемлемой частью пляжного look-а – модные купальники соревнуются в открытости, сексуальности и красоте.

Знаменательные события в истории: 4 июля 2020 года

Дизайнером купальника-бикини, у которого верх отделен от низа (трусиков), стал французский инженер Луи Реар. Название своему творению он дал в честь атолла Бикини на Маршалловых островах, где американские военные буквально за несколько дней до представления купальника широкой публике взорвали атомную бомбу (1.07.1946).

А уже 5 июля Реар провел показ бикини в популярном парижском бассейне "Молитор", причем ему пришлось немало потрудиться, пока он нашел моделей, согласных демонстрировать такую провокационную одежду.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, День работников морского и речного флота., Евсеев день, Всемирный день бикини.

Автор:

Телеграф
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