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Шкарлет об обязательности ВНО для заочников: Вопрос дискуссий

Шкарлет об обязательности ВНО для заочников: Вопрос дискуссий
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает предметом дискуссии вопрос об обязательности ВНО для заочного отделения. Об этом он сообщил в интервью LB.

Он считает, в частности, что государство должно дать уже сформированному специалисту возможность обучаться дополнительному образованию, не отрываясь от основной работы.

"Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском союзе всегда показывали, что человек окончил заочную форму, и ничего такого", – сказал он.

Шкарлет констатировал, что вопрос является дискуссионным и подчеркнул, что взрослому человеку труднее сдать ВНО.

"Сходите, сходите, для интереса (в школу - ред.). Второе высшее – это одно. У человека иногда нет первого высшего, понимаете? Вопрос не в том, чтобы получить второе. А когда так случилось у человека по жизни, что высшего образования нет, а школу 20 лет назад закончил", – добавил Шкарлет.

Шмыгаль: Шкарлета назначили с испытательным сроком

Как сообщалось, ранее Шкарлет заявил, что у Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

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Все по теме:

ВНО, Минобразования, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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